На сайті відомства уточнили, що посадовець вимагав кошти за сприяння у наданні дозволів та ліцензій у сфері грального бізнесу. Через це його затримали.

Раніше "Роздарував" 20 мільйонів гривень: ексголові "Діамантбанку" повідомили про підозру

Слідчі дії все ще тривають: наразі детективи Національного антикорупційного бюро намагаються викрити й інших учасників організованої злочинної групи.

Попередньо справу кваліфікують за статтями про:

вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією;

прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Що відомо про незаконну схему

Детективи НАБУ дізналися про існування схеми влітку 2021 року. Мовилося про одержання хабарів у особливо великих розмірах за надання дозволів і ліцензій. Після цього у відомстві приступили до слідчий дій "під прикриттям".

У рамках розслідуванння детективи з'ясували, що член Комісії пропонував дати йому хабар за рішення щодо відповідності приміщень у Чернігівській та Запорізькій областях для організації та проведення азартних ігор у гральному закладі. Водночас посадовець обіцяв посприяти наданню ліцензій на право здійснення у цих приміщеннях ігорної діяльності. За все це хотів "всього лиш" 90 тисяч доларів.

В офіс Комісії прийшли з обшуками

Як повідомили джерела "Дзеркала тижня", НАБУ прийшло з обшуками в офіс Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей у Києві, що на вулиці Бориса Грінченка. Водночас у самій комісії підтвердили інформацію про обшуки. Натомість уточнили, що Івана Рудого не затримували.