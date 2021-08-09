Из-за загрязнения рек: в Британии женщина устроила заплыв с гробом

В Великобритании пловчиха Анджела Джонс устроила заплыв с гробом по реке Уай, большинство которой протекает по территории Уэльса. Таким образом женщина стремится привлечь внимание к проблеме загрязнения водоема.

Джонс плавает по реке Уай уже в течение 35 лет. За это она получила прозвище "дикая женщина Уай".

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Заплыв ради экологии

Пловчиха заявила, что в последнее время заметила ощутимое ухудшение состояния воды в реке. Поэтому 9 августа она решила устроить очередной заплыв, на этот раз с гробом.

Женщина призывает власти накладывать больше штрафов за загрязнение, а также усилить защиту всех водоемов.

Реакция властей на призывы Джонс

В то же время власти Уэльса в ответ заявили, что потратили миллионы фунтов на улучшение качества воды в водоемах региона. Чиновники отмечают, что 46% рек находятся "в хорошем состоянии".

В октябре 2020 года британский принц Уильям выделил 65 миллионов долларов на создание новой экологической премии . Ею людей будут награждать за решение самых острых вопросов по охране окружающей среды.



В Британии женщина устроила заплыв с гробом / Твитер Save The Wye