Из-за загрязнения рек: в Британии женщина устроила заплыв с гробом
Источник:BBC
В Великобритании пловчиха Анджела Джонс устроила заплыв с гробом по реке Уай, большинство которой протекает по территории Уэльса. Таким образом женщина стремится привлечь внимание к проблеме загрязнения водоема.
Джонс плавает по реке Уай уже в течение 35 лет. За это она получила прозвище "дикая женщина Уай".
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Заплыв ради экологии
Пловчиха заявила, что в последнее время заметила ощутимое ухудшение состояния воды в реке. Поэтому 9 августа она решила устроить очередной заплыв, на этот раз с гробом.
Женщина призывает власти накладывать больше штрафов за загрязнение, а также усилить защиту всех водоемов.
Реакция властей на призывы Джонс
В то же время власти Уэльса в ответ заявили, что потратили миллионы фунтов на улучшение качества воды в водоемах региона. Чиновники отмечают, что 46% рек находятся "в хорошем состоянии".Обратите внимание! В октябре 2020 года британский принц Уильям выделил 65 миллионов долларов на создание новой экологической премии. Ею людей будут награждать за решение самых острых вопросов по охране окружающей среды.
В Британии женщина устроила заплыв с гробом / Твитер Save The Wye