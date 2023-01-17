Из-за "довоенного" закона по табаку Украина может потерять одних из крупнейших налогоплательщиков

Производители сигарет в Украине оказались в ситуации, при которой не имеют возможности перенастроить свое производство для изменения формы упаковок, как этого требует новое законодательство. Это может привести к тому, что Украина потеряет табачное производство как отрасль, являющуюся одним из крупнейших налогоплательщиков.

Одновременно это отразится на валютной выручке государства, ведь около 50% сигарет украинского производства сейчас идет на экспорт.

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Как отмечается, в декабре 2021 года было принято закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины о здравоохранении населения от вредного влияния табака" №1978-IX.

Закон обязывает производителей с января 2024 года увеличить площадь медицинских предупреждений на пачках всех видов табачных изделий до 65% (с 50% традиционных сигарет) от размера упаковки. А также устанавливает требования к форме пачки – прямоугольный параллелепипед.

Несмотря на то, что табачная отрасль традиционно сопротивляется многим новым законодательным ограничениям, на этот раз она полностью согласилась с новым законом, ведь он полностью отвечает требованиям Директивы 2014/40/ЕС, регулирующей табачный рынок в Европейском Союзе. Однако после 24 февраля 2022 стало понятно, что выполнить закон в части смены упаковки стало невозможно,

– говорится в публикации "РБК-Украина".

Украинская ассоциация производителей табачных изделий "Укртабак" публично обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой отсрочить введение в действие некоторых положений закона.

В связи с военными действиями, ракетными обстрелами всей территории Украины, разрушениями энергетической и транспортной инфраструктуры, производители табачных изделий в Украине лишены возможности провести переоснащение своих линий, обеспечить доставку, установку, наладку работы, испытание необходимого оборудования,

– говорится в обращении.

"Укртабак" представляет интересы четырех международных табачных компаний: "Филипп Моррис Украина", "Табачная компания BAT – Прилуки", "Джей Ти Интернешнл Компани Украина", "Империал Тобако Юкрейн".

Фабрики этих компаний расположены, в частности, в Черниговской, Полтавской областях и Харькове – регионах, страдающих обстрелами россиян еще больше, чем Киев, где расположена четвертая фабрика.

Кроме того, они заказывали упаковку одного производителя – компании "Амкор", фабрика которой расположена в Дергачах Харьковской области, а сейчас закрыта.

"Укртабак", не отрицая важность нового закона и выражая готовность его выполнять, считает, что лучшим выходом является отсрочка переходного периода по новой форме пачек.