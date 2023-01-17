Одночасно це вплине на валютну виручку держави, адже близько 50% сигарет українського виробництва зараз йде на експорт.

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Як зазначається, у грудні 2021 року було прийнято закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну" № 1978-IX.

Закон зобов’язує виробників з січня 2024 року збільшити площу медичних попереджень на пачках всіх видів тютюнових виробів до 65% (з 50% традиційних сигарет) від розміру упаковки. А також встановлює вимоги до форми пачки – прямокутний паралелепіпед.

Попри те, що тютюнова галузь традиційно чинить спротив багатьом новим законодавчим обмеженням, на цей раз вона цілком погодилась з новим законом, адже він повністю відповідає вимогам Директиви 2014/40/ЄС, яка регулює тютюновий ринок у Європейському Союзі. Однак після 24 лютого 2022 року стало зрозуміло, що виконати закон у частині зміни упаковки стало неможливо,

– йдеться у публікації "РБК-Україна".

Українська асоціація виробників тютюнових виробів "Укртютюн" публічно звернулася до президента Володимира Зеленського з проханням відтермінувати введення в дію деяких положень закону.

У зв’язку із воєнними діями, ракетними обстрілами всієї території України, руйнуваннями енергетичної і транспортної інфраструктури, виробники тютюнових виробів в Україні позбавлені можливості провести переоснащення своїх ліній, забезпечити доставку, встановлення, налагодження роботи, випробування необхідного обладнання,

– йдеться у зверненні.

"Укртютюн" представляє інтереси чотирьох міжнародних тютюнових компаній: "Філіп Морріс Україна", "Тютюнова компанія B.A.T – Прилуки", "Джей Ті Інтернешнл Компані Україна", "Імперіал Тобако Юкрейн".

Фабрики цих компаній розташовані, зокрема, у Чернігівській, Полтавській областях та Харкові – регіонах, які потерпають від обстрілів росіян ще більше, ніж Київ, де розташована четверта фабрика.

Крім того, вони замовляли упаковку в одного виробника – компанії "Амкор", фабрика якої розташована у Дергачах Харківській області, а зараз зачинена.

"Укртютюн", не заперечуючи важливість нового закону і висловлюючи готовність його виконувати, вважає, що найкращим виходом є відтермінування перехідного періоду щодо нової форми пачок.