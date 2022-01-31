Из-за запуска КНДР баллистической ракеты: Япония привела армию в повышенную готовность

Япония планирует усилить наблюдение, ее армия находится в состоянии повышенной готовности. К этому прибегли после запуска Северной Кореей баллистической ракеты средней дальности.

Премьер-министр Японии Кисида Фумио прокомментировал запуск ракеты, назвав его нарушением резолюций Совбеза ООН.

Читайте также Путину выгодно: за безумными действиями Ким Чен Ына может стоять Кремль

Япония привела армию в повышенную готовность

Правительство Японии планирует усилить наблюдение и находится в состоянии повышенной готовности после воскресного (30 января – 24 канал) запуска КНДР баллистической ракеты средней дальности,

– говорится в сообщении.

Пхеньян запустил эту ракету под более крутым углом, чем обычно. Для этого использовали навесную траекторию.

В Японии считают, что ракета пролетела 800 километров и достигла высоты примерно 2 тысячи километров перед падением за пределами исключительной экономической зоны Японии в Японском море.

Кисида Фумио подчеркнул, что выразит сильный протест Пхеньяну.

Япония, США и Южная Корея рассматривают вопрос о проведении встречи министров иностранных дел, чтобы обсудить Северную Корею. Японское правительство будет сотрудничать с международным сообществом, чтобы требовать от Пхеньяна сдержанности.

КНДР запустила ракету с ядерным зарядом: что известно

Северная Корея 3 января похвасталась, что запустила ракету с ядерным зарядом, которая способна достичь территории США.

Речь идет об испытании баллистической ракеты средней дальности Hwasong-12.

Информацию о запуске официально подтвердили государственные издания.

К теме – за действиями Ким Чен Ына может стоять Кремль: смотрите видео