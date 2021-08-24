Из-за жалоб венгров на Закарпатье: Сийярто пожаловался Лаврову из-за Украины
Источник:24 канал
Глава венгерского МИД Петер Сийярто во время своего визита в Москву посыпал обвинения в сторону Украины. Он утверждает, что Украина якобы нарушает соглашения относительно венгров на Закарпатье.
Такое заявление венгерский чиновник сделал 24 августа. По итогам своего визита в Россию он дал совместный брифинг с тамошним министром иностранных дел Сергеем Лавровым.
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Сийярто заверил, что Венгрия всегда поддерживала суверенитет Украины. Мол, относительно этого позиция его государства однозначна и никогда не находилась под вопросом. "Но в то же время мы считаем, что нельзя нарушать интересы национальных этнических меньшинств. Мы также видим, что Украина нарушает много соглашений", – заявил венгр.
Что заявили в венгерском МИД
Чиновник пожаловался, что Украина якобы ущемляет венгров на Закарпатье в праве учиться на родном языке. А также добавил, что в 2015 году в Украине действовал закон, который давал возможность венгерскому меньшинству учиться на родном языке.
Мы видим, что в Закарпатской области все больше и больше конфликтов и инцидентов. Там нарушается право на обучение на родном языке,
– подчеркнул Сийярто.
Министр иностранных дел Венгрии отметил, что уже обращался к украинской стороне из-за этого. Однако пока, по его словам, ответной реакции на эти призывы не было.
Предыдущие заявления Сийярто
- В конце июня во время дебатов в ПАСЕ глава венгерского МИД призвал предоставить право венгерским меньшинствам использовать свой язык во всех сферах. Говорится и о государственном управлении.
- Тогда же министр иностранных дел пожаловался и на украинский "Миротворец". Мол, венгерским политикам, которые туда попали (среди них есть и сам Сийярто), грозит месть.