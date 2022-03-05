Из захваченного врагом диспансера Бородянки пациентов вывели, но они до сих пор в поселке
5 марта 2022 , 20:36Читати новину українською
С территории психоневрологического диспансера Бородянки вывели пациентов. Однако люди до сих пор находятся в населенном пункте.
Об этом в эфире одного из украинских телеканалов вечером 5 марта заявил председатель Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.
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