Про це в ефірі одного з українських телеканалів ввечері 5 березня заявив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

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Людей з диспансеру Бородянки вивели

Спецпідрозділ, який зайшов у диспансер приблизно о 13:00 на цей час звільнив людей, вийшов з приміщення, з території диспансеру,

– зазначив Кулеба.

Однак додав, що вони ще не покинули територію населеного пункту. "Звичайно, для людей, які там залишилися, хоч і великий стрес, але їм уже краще", – пояснив глава ОВА.

Кулеба наголосив, що там люди перебувають у вкрай важких умовах, зокрема "немає води й світла", однак їм постійно допомагають.

Нагадаємо, раніше очільник ОВА повідомив, що психоневрологічний диспансер у Бородянці могли захопити "кадирівці". У закладі на той час перебували 600 пацієнтів.

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