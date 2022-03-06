Из Запорожья в Мариуполь отправился первый гуманитарный конвой на 90 тонн

Утром 6 марта из Запорожья в Мариуполь поехал первый гуманитарный конвой. Вес груза составляет 90 тонн.

Маршрут разглашать нельзя, говорит начальник тендерного управления Мариупольского городского совета Андрей Игнатов.

Кстати В Мариуполе с 12:00 начинается эвакуация мирного населения

В конвое двинулись 80 пустых автобусов, чтобы забрать жителей и раненых. Также поехали 9 грузовиков с продуктами, лекарствами и предметами первой необходимости.

Ранее глава Запорожской ОВА Александр Старух подчеркивал, чтобы выровнять катастрофическую гуманитарную ситуацию в Мариуполе, необходимо направить туда 10 тысяч тонн. Сегодня поехало только 90.

Гуманитарная катастрофа

Оккупанты окружили Мариуполь и постоянно обстреливают. Волноваха тоже фактически стерта с лица Земли. Там нет ни отопления, ни освещения, ни газа, ни воды. Это гуманитарная катастрофа.

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