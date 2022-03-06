Маршрут розголошувати не можна, каже начальник тендерного управління Маріупольської міської ради Андрій Ігнатов.
До речі У Маріуполі з 12:00 розпочинається евакуація мирного населення
У конвої рушили 80 порожніх автобусів, щоб забрати жителів та поранених. Також поїхали 9 вантажівок із харчами, ліками та предметами першої необхідності.
Раніше глава Запорізької ЗОВА Олександр Старух наголошував, аби вирівняти катастрофічну гуманітарну ситуацію в Маріуполі, необхідно направити туди 10 тисяч тонн. Сьогодні поїхало тільки 90.
Гуманітарна катастрофа
Окупанти оточили Маріуполь та постійно обстрілюють. Волноваха теж фактично стерта з лиця Землі. Там немає ні опалення, ні освітлення, ні газу, ні води. Це гуманітарна катастрофа.
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