Маршрут розголошувати не можна, каже начальник тендерного управління Маріупольської міської ради Андрій Ігнатов.

До речі У Маріуполі з 12:00 розпочинається евакуація мирного населення

У конвої рушили 80 порожніх автобусів, щоб забрати жителів та поранених. Також поїхали 9 вантажівок із харчами, ліками та предметами першої необхідності.

Раніше глава Запорізької ЗОВА Олександр Старух наголошував, аби вирівняти катастрофічну гуманітарну ситуацію в Маріуполі, необхідно направити туди 10 тисяч тонн. Сьогодні поїхало тільки 90.

Гуманітарна катастрофа

Окупанти оточили Маріуполь та постійно обстрілюють. Волноваха теж фактично стерта з лиця Землі. Там немає ні опалення, ні освітлення, ні газу, ні води. Це гуманітарна катастрофа.