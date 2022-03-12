Из Запорожья сегодня будет ехать колонна на Пологи
12 марта 2022 , 08:20Читати новину українською
Источник:телеграм Дмитрия Орлова
В Запорожье, на набережной в районе завода ЗАЗ, около 09:00 сформируют колонну на Пологи. Будут ехать через Васильевку.
Если кому-то нужно доехать до Энергодара, сделать это можно будет только на собственном транспорте, присоединившись к этой колонне, сообщил мэр города Дмитрий Орлов.
Важно Запорожская АЭС стала военной базой оккупантов
От Васильевки дальше в Энергодар – своим ходом на собственном авто,
– написал чиновник.
Орлов также дал контакт для оформления (номер действителен только сегодня для пропусков) – 0676134686.