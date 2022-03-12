Из Запорожья сегодня будет ехать колонна на Пологи

В Запорожье, на набережной в районе завода ЗАЗ, около 09:00 сформируют колонну на Пологи. Будут ехать через Васильевку.

Если кому-то нужно доехать до Энергодара, сделать это можно будет только на собственном транспорте, присоединившись к этой колонне, сообщил мэр города Дмитрий Орлов.

Важно Запорожская АЭС стала военной базой оккупантов

От Васильевки дальше в Энергодар – своим ходом на собственном авто,

– написал чиновник.

Орлов также дал контакт для оформления (номер действителен только сегодня для пропусков) – 0676134686.

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