Из звезд мы были одни украинские, – Зеленский о выступлениях "Квартала" в Крыму до оккупации

Владимир Зеленский рассказал, что на выступлениях в Крыму еще до оккупации "Квартал 95" был единственным украинским коллективом, остальные приезжала из России. Однако местные жители не считали себя русскими, говорили, что они – крымчане.

Об этом в интервью крымским журналистам перед запуском Крымской платформы заявил Владимир Зеленский. Президент обратил внимание на огромное информационное влияние России на жителей Крыма.

Читайте также В Крыму Россия только гость, – Зеленский относительно закона о коренных народах

Засилье российских звезд в Крыму

На вопрос о том, "Как отвоевать мозги людей?", глава государства сказал, что в Крыму "это вопрос территории".

Зеленский отметил, что информационно с крымчанами давно работала Россия. Оккупанты использовали, да и до сих пор это делают, паспортизацию, телевизор и людей, которые приезжали.

Я помню еще с "Квартала" – из звезд мы были одни украинские,

– вспомнил президент.

Однако добавил, что местные жители все равно не считали себя русскими, говорили, что они – крымчане. В то же время российские звезды всегда заявляли: "Очень приятно у вас быть в Крыму".

Жители Крыма хотят возвращения в Украину

Глава государства считает, что жители оккупированного Крыма уже "поняли, что произошло", увидели, что будет в Крыму без Украины.

"Люди хотят видеть что-то хорошее в будущем. Поэтому никаких ментальных изменений, я уверен, не надо будет проводить. Украинскую власть с радостью будут принимать в Крыму", – подытожил Зеленский.

Он подчеркнул, что именно "с радостью", даже те, кто в душе "со значком октябрят, кто его где-то спрятал, – и они все равно будут радоваться". Потому что с Украиной в Крым вернется жизнь.

Крымская платформа: что известно