Из Германии выдворили российских дипломатов

Территорию Германии покинули двое российских дипломатов, которых Берлин решил выдворить в знак солидарности с Великобританией.

Об этом сообщает "Немецкая волна".

Как отметил первый секретарь российского диппредставительства Денис Микерин, отъезд пришелся на минувшие выходные.

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Дипломаты покинули Германию в определенные сроки.

Зеркальные меры, принятые российской стороной, коснулись четырех немецких официальных лиц. Говорится в частности о военном и военно-воздушного атташе посольства Германии в Москве, о сотрудниках федеральной полиции и Федеральной разведывательной службы Германии. Они должны покинуть Россию до 6 апреля.

14 марта премьер-министр Соединенного Королевства Тереза ​​Мэй объявила о выдворении 23 российских дипломатов. 26 марта Президент Украины Петр Порошенко объявил, что Украина высылает 13 российских дипломатов. О решении выслать дипломатов РФ объявили еще ряд стран ЕС и США.