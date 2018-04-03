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З Німеччини видворили російських дипломатів

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З Німеччини вислали російських дипломатів
З Німеччини вислали російських дипломатів / Фото з відкритих джерел

Територію Німеччини покинули двоє російських дипломатів, яких Берлін вирішив видворити на знак солідарності з Великобританією.

Про це повідомляє "Німецька хвиля".

Як зазначив перший секретар російського диппредставництва Денис Микерин, від'їзд припав на минулі вихідні.

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Дипломати покинули Німеччину у визначені терміни.

Дзеркальні заходи, прийняті російською стороною, торкнулися чотирьох німецьких офіційних осіб. Мовиться зокрема про військового та військово-повітряного аташе посольства Німеччини в Москві, про співробітників федеральної поліції і Федеральної розвідувальної служби Німеччини. Вони повинні покинути Росію до 6 квітня.

14 березня прем'єр-міністр Сполученого Королівства Тереза Мей оголосила про видворення 23 російських дипломатів через отруєння подвійного агента Скрипаля. 26 березня Президент України Петро Порошенко оголосив, що Україна висилає 13 російських дипломатів. Про рішення вислати дипломатів РФ оголосили ще низка країн ЄС та США.

Теги: Новини Росії Отруєння Сергія Скрипаля
Джерело: 24 Канал
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