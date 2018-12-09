Из Мукачево в Будапешт – поездом за шесть часов: впечатления первых пассажиров

В воскресенье, 9 декабря, наконец отправился в рейс скоростной "Интерсити", который будет соединять Украину и Венгрию. Будет курсировать он дважды в день. Его запуск анонсировали уже несколько раз, но каждый раз переносили.

Ростислав Ковач – один из первых пассажиров нового поезда. По его словам, вагоны поезда - очень красивые, у них много места.К тому же, гораздо легче в нем передвигаться, чем в автомобиле. Да и стоимость билета – небольшая.

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Билет стоит около 23 евро или 700 гривен – примерно столько же, как на автобус. Вот только поездом быстрее, потому что не надо стоять в очередях на границе. Маршрут экспресс преодолевает за шесть часов.

Я еду в Кишворд, часто посещаю родственников. Поэтому очень рада, что такой поезд наконец сделали. Автобусы же ломаются, и отправляются не по графику,

- рассказала пассажирка Анна-София Рейпаши.

И хоть поезд удобный и дешевый, пассажиров пока не много – в первый рейс он отправился почти пустой. Кассирша Светлана Осиф сообщила, что было продано семь билетов, из которых только три в Будапешт, и еще до Захони и Дебрица. Поэтому пассажиропоток пока небольшой.



Начальник станции Мукачево Юрий Ярема разъяснил график движения нового поезда

Под запуск "Интерсити" реконструировали отдельную платформу для посадки. Она примыкает к узкой колее, которой собственно и будет двигаться поезд до Будапешта без смены колес. Расписание подстроили под прибытие поездов из других городов Украины.

Будапешт-Мукачево прибывает в 11:33, отправление в 12:30 на Будапешт. Вторая поездка будет прибывать к нам в 15:20 и отправляться в 16.20,

– рассказал начальник станции Мукачево Юрий Ярема.

В Будапешт поезд прибывает вечером в 7 часов, обратно отправляется в 7 утра. Со временем график надо будет подкорректировать - говорят пассажиры.

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Между тем, "Укрзализныця" уже готовится запусти поезда в Чехию и Словакию.

Напомним, с 8 декабря 2018 года "Укрзализныця" запускает новые беспересадочные вагоны Киев – Вроцлав. Вагоны будут курсировать с остановками, в частности на станциях Львов, Перемышль, Краков и Люблинец. А в июне 2019-ого должны запустить поезд Львов – Люблин. Также "Укрзализныця" взялась за переговоры с коллегами из Чехии и Словакии для запуска маршрута в Прагу.