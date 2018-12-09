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      З Мукачева до Будапешта – потягом за шість годин: враження перших пасажирів

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      У неділю, 9 грудня, нарешті вирушив у рейс швидкісний "Інтерсіті", який сполучатиме Україну та Угорщину. Курсуватиме він двічі на день. Його запуск анонсували вже кілька разів, але щоразу переносили.

      Ростислав Ковач – один із перших пасажирів нового потяга. За його словами, вагони потяга – дуже красиві, у них багато місця.До того ж, набагато легше ним пересуватися, аніж автомобілем. Та й вартість квитка – невелика.

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      Квиток коштує близько 23 євро або 700 гривень – приблизно стільки ж, як на автобус. От тільки потягом швидше, бо не треба стояти у чергах на кордоні. Маршрут експрес долає за шість годин.

      Я їду у Кішворд, часто навідую родичів. Тому дуже рада, що такий поїзд нарешті зробили. Автобуси ж ламаються, та й відправляються не за графіком,
      – розповіла пасажирка Анна-Софія Рейпаші.

      Та хоч потяг зручний і дешевий, пасажирів поки не багато – у перший рейс він вирушив майже порожній. Касирка Світлана Осиф повідомила, що продано було сім квитків, з яких тільки три до Будапешта, і ще до Захоні й Дебриця. Тож пасажиропотік поки невеликий.


      Начальник станції Мукачева Юрій Ярема роз'яснив графік руху нового потяга

      Під запуск "Інтерсіті" реконструювали окрему платформу для посадки. Вона примикає до вузької колії, якою власне і рухатиметься поїзд до Будапешта без зміни коліс. Розклад підлаштували під прибуття поїздів з інших міст України.

      Будапешт-Мукачево прибуває в 11:33, і відправлення в 12:30 на Будапешт. Друга поїздка буде прибувати до нас о 15:20 і відправлятися о 16.20,
      – розповів начальник станції Мукачева Юрій Ярема.

      До Будапешта потяг прибуває ввечері о 7 годині, назад відправляється о 7 ранку. Згодом графік треба буде підкоригувати – кажуть пасажири.

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      Тим часом, Укрзалізниця вже готується запусти поїзди у Чехію та Словаччину.

      Нагадаємо, із 8 грудня 2018 року "Укрзалізниця" запускає нові безпересадкові вагони Київ – Вроцлав. Вагони курсуватимуть із зупинками, зокрема на станціях Львів, Перемишль, Краків і Люблинець. А у червні 2019-ого мають запустити потяг Львів – Люблін. Також "Укрзалізниця" взялася за переговори з колегами з Чехії та Словаччини для запуску маршруту до Праги.

      Теги: Новини України Укрзалізниця Новини Закарпаття Угорщина залізниця
      Джерело: 24 канал
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