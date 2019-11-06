Из-за тепла медведи в Карпатах не могут заснуть: фото

Последние недели в Украине очень теплые. Из-за такой погоды медведи в Карпатах еще не залегают в берлоги, а пользуются случаем наесться на зиму.

Заместитель директора Галицкого национального природного парка на Ивано-Франковщине Владимир Бучко рассказал, что берлоги уже готовы, солома набросана, поэтому медведи "могут залегать хоть завтра", пишет "Укринформ". На территории этого парка действует Центр реабилитации диких животных.

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Бабье лето побуждает их (медведей – ред. 24 канал) к поиску пищи, чтобы больше загнать за кожу жира на зимовку,

– говорит Бучко.

Он также рассказал, что на Верховинщине, вокруг Криворивни, ходит молодой медведь и ищет еду. Бывает, животное рыскает даже по мусоркам и по садам: ищет яблоки, ульи.

Думаю, что он пришел из Румынии, потому что наши медведи боятся. Люди его подкармливают. Боюсь, чтобы не убили,

– признается эксперт.

Медведь греется на солнышке/ Фото с фейсбука Галицкого национального природного парка

Что известно о Центре реабилитации диких животных?

В 2017 году сюда привезли 4 бурых медведя с Херсонщины. В прошлом году в ноябре они впервые впали в зимнюю спячку.

Когда медведи залегают в берлоги?

В зависимости от климатических и иных условий медведи залегают в берлоги с октября – ноября до марта – апреля, и даже позже. Примерно медведи спят 5-6 месяцев. Кстати, в некоторых теплых странах медведи могут вообще в спячку на зиму не залегать.

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