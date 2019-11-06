Через тепло ведмеді в Карпатах не можуть заснути: фото

Останні тижні в Україні дуже теплі. Через таку погоду ведмеді в Карпатах ще не залягають в барлоги, а користуються нагодою наїстися на зиму.

Заступник директора Галицького національного природного парку на Івано-Франківщині Володимир Бучко розповів, що барлоги уже готові, солома накидана, тож ведмеді "можуть залягати хоч завтра", пише "Укрінформ". На території цього парку діє Центр реабілітації диких тварин.

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Бабине літо спонукає їх (ведмедів – ред. 24 канал) до пошуку їжі, аби більше загнати за шкіру жиру на зимівлю,

– зазначає Бучко.

Він також розповів, що на Верховинщині, навколо Криворівні, ходить молодий ведмідь і шукає їжу. Буває, тварина нишпорить навіть по сміттярках та по садах: шукає яблука, вулики.

Думаю, що він прийшов з Румунії, бо наші ведмеді бояться. Люди його підгодовують. Боюсь, аби не вбили,

– зізнається експерт.



Ведмідь гріється на сонечку/ Фото з фейсбуку Галицького національного природного парку

Що відомо про Центр реабілітації диких тварин?

У 2017 році сюди привезли 4 бурих ведмедів з Херсонщини. Торік у листопаді вони вперше впали у зимову сплячку.

Коли ведмеді залягають у барлоги?

Залежно від кліматичних та інших умов ведмеді залягають в барлогу з жовтня – листопада до березня – квітня, і навіть пізніше. Приблизно ведмеді сплять 5-6 місяців. До речі, у деяких телих країнах ведмеді можуть взагалі в сплячку на зиму не залягати.

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