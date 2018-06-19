Из-за ЧМ-2018 в Москве спилили исторический балкон: фото

В Москве строители спилили балкон старинного жилого дома на Ленинском проспекте. Все потому, что рабочие не успели реставрировать его к Чемпионату мира по футболу.

Об этом рассказала жительница квартиры, в которой спилили балкон, Елена Андреева, сообщает Mk.ru.

По словам женщины, работники не предупреждали ее о своих намерениях относительно демонтажа балкона, хотя до этого обещали "положить новую плиточку и оставить балкон в покое".

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Балкон в Москве до его домонтажа

В фирме-подрядчике рассказали, что "немного не вложились" в сроки работ, поэтому решили демонтировать балкон, который находился в аварийном состоянии. Строители заверили, что после завершения ЧМ-2018 вернут балкон на место. Рабочие при этом признали, что это будет стоить дороже самой реставрации.

Историк советской архитектуры Денис Ромодин подтвердил, что подобные действия уже проводились с соседними домами. Тогда фасад восстанавливали в течение нескольких лет.