Через ЧС-2018 у Москві спиляли історичний балкон: фото

У Москві будівельники спиляли балкон старовинного житлового будинку на Ленінському проспекті. Усе тому, що робітники не встигли реставрувати його до Чемпіонату світу з футболу.

Про це розповіла мешканка квартири, в якій спиляли балкон, Олена Андрєєва, повідомляє Mk.ru.

За словами жінки, працівники не попереджали її про свої наміри щодо демонтажу балкона, хоча до цього обіцяли "покласти нову плиточку і залишити балкон у спокої".

Читайте також: У Москві ведмідь показував гостям ЧС-2018 непристойні жести: відео



Балкон у Москві до його домонтажу

У фірмі-підряднику розповіли, що "трохи не вклалися" в терміни робіт, тому вирішили демонтувати балкон, яка перебував в аварійному стані. Будівельники запевнили, що після завершення ЧС-2018 повернуть балкон на місце. Робітники при цьому визнали, що це буде коштувати дорожче від самої реставрації.

Історик радянської архітектури Денис Ромодін підтвердив, що схожі дії вже проводили з сусідніми будинками. Тоді фасад відновлювали протягом декількох років.