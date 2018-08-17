Из-за ДТП под Киевом поезда опоздали почти на час, – "Укрзализныця"

Два пассажирских поезда опоздали почти на час из-за ДТП, которое случилось под Киевом. Авария произошла на переезде перегона Подгорцы – Петра Кривоноса в Обуховском районе.

Об этом информирует пресс-служба "Укрзализныци".

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В четверг, 16 августа, на переезде перегона Подгорцы – Петра Кривоноса Обуховского района произошло ДТП, где грузовик столкнулся с легковым автомобилем. В связи с необходимостью проведения следственных действий задержаны пассажирский и грузовой поезда на 50 минут,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что авария повлекла задержку прибытия двух поездов почти на час.

Напомним, 16 августа на Львощине люди перекрыли путь на станции "Подзамче". Причиной перекрытия стало то, что люди не смогли сесть в поезд, который курсирует до Здолбунова.