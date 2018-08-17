12:02
17 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
28°C
28°C 17°C
  • суббота
    29°C 20°C
  • воскресенье
    27°C 19°C
  • понедельник
    28°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Хайп Путина. Кубок Стэнли с пельменями
Вєсті Кремля
21:13, 16 августа
Вести.UA. Таланты Савченко в изоляторе. Очередной позор главы Николаевской области
Вєсті.UA
19:25, 16 августа
Дерибан в Закарпатье: почему 600 крестьян получили землю и отказались от нее в один день
ЦРУ
09:00, сегодня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Всё. Советский плагиат
Згадати все
18:03, 15 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Из-за ДТП под Киевом поезда опоздали почти на час, – "Укрзализныця"

139 Читати новину українською
Под Киевом задержали пассажирский и грузовой поезд из-за ДТП на железнодорожном переезде
Под Киевом задержали пассажирский и грузовой поезд из-за ДТП на железнодорожном переезде / Фото из открытых источников

Два пассажирских поезда опоздали почти на час из-за ДТП, которое случилось под Киевом. Авария произошла на переезде перегона Подгорцы – Петра Кривоноса в Обуховском районе.

Об этом информирует пресс-служба "Укрзализныци".

Читайте также: В Киеве проводник поезда получил мощный разряд током, но выжил: видео

В четверг, 16 августа, на переезде перегона Подгорцы – Петра Кривоноса Обуховского района произошло ДТП, где грузовик столкнулся с легковым автомобилем. В связи с необходимостью проведения следственных действий задержаны пассажирский и грузовой поезда на 50 минут,
– говорится в сообщении.

Отмечается, что авария повлекла задержку прибытия двух поездов почти на час.

Напомним, 16 августа на Львощине люди перекрыли путь на станции "Подзамче". Причиной перекрытия стало то, что люди не смогли сесть в поезд, который курсирует до Здолбунова.

Теги: Новости Украины Новости Киева Аварии и ДТП Укрзализниця железная дорога
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как уберечься от аллергии
15 августа, 17:35 Как уберечься от аллергии
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Сколько оружия зарегистрировано в Украине: официальные данные
 16 августа , 00:59
В Киеве стрельба: по меньшей мере двое раненых
 15 августа , 12:49
Топ-новости: "Реал", "Монако" и "Атлетико" победили в Лиге чемпионов, Роналду забил 100-й гол в еврокубках
 13 апреля 2017 , 07:30
Шевченко рассказал о травме Ракицкого
 2 октября 2017 , 11:27
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук