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      Из-за коронавируса в Украине появилась новая схема мошенничества

      - Читати новину українською
      Коронавирус 2020 стал причиной возникновения новой схемы / unsplash.com

      В Украине появилась новая схема мошенничества и этому изрядно поспособствовал коронавирус. Это и не удивительно, ведь во время карантина очень легко манипулировать доверчивыми украинцами.

      Люди на фоне паники, которая связана с коронавирусом, могут чаще совершать необдуманные поступки, пишет РБК-Украина.

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      Как работает мошенническая схема

      • Человеку звонит "врач" и взволнованным голосом сообщает, что его родственник попал в больницу с коронавирусом.
      • При этом человека торопят, не дают подумать, говорят, что желающих приобрести лекарства и без того много.
      • Далее предлагают перечислить деньги, чтобы оплатить лекарства.
      • После получения необходимой суммы бесследно исчезают.

      Также нередко можно наткнуться на сайты, которые предлагают купить различные препараты от COVID-19. Конечно, после оплаты "продавец" бесследно исчезает.

      Внимание! Пока нигде в мире не существует действенной вакцины против коронавируса.

      Какие еще мошеннические схемы появились из-за COVID-19

      О том, как не стать жертвой мошенников в интернете – читайте в материале 24 канала.

      Автор: Алена Захарова
      Теги: Деньги Мошенничество Коронавирус в Украине Новости Украины
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