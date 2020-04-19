Из-за коронавируса в Украине появилась новая схема мошенничества
В Украине появилась новая схема мошенничества и этому изрядно поспособствовал коронавирус. Это и не удивительно, ведь во время карантина очень легко манипулировать доверчивыми украинцами.
Люди на фоне паники, которая связана с коронавирусом, могут чаще совершать необдуманные поступки, пишет РБК-Украина.
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Как работает мошенническая схема
- Человеку звонит "врач" и взволнованным голосом сообщает, что его родственник попал в больницу с коронавирусом.
- При этом человека торопят, не дают подумать, говорят, что желающих приобрести лекарства и без того много.
- Далее предлагают перечислить деньги, чтобы оплатить лекарства.
- После получения необходимой суммы бесследно исчезают.
Также нередко можно наткнуться на сайты, которые предлагают купить различные препараты от COVID-19. Конечно, после оплаты "продавец" бесследно исчезает.
Внимание! Пока нигде в мире не существует действенной вакцины против коронавируса.
Какие еще мошеннические схемы появились из-за COVID-19
- Жителям Николаевской области приходили сообщения о якобы начислении материальной помощи от властей.
- "Приватбанк" якобы обещает каждому пользователю 800 гривен на карту. Это такая себе "государственная помощь", в связи с пандемией COVID-19.
- На Тернопольщине псевдоволонтеры предлагают пенсионерам купить лекарства, а на самом деле берут деньги и исчезают.
О том, как не стать жертвой мошенников в интернете – читайте в материале 24 канала.
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