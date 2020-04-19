Через коронавірус в Україні з'явилася нова схема шахрайства
В Україні з'явилася нова схема шахрайства і цьому неабияк посприяв коронавірус. Це і не дивно, адже під час карантину дуже легко маніпулювати довірливими українцями.
Люди на тлі паніки, яка пов'язана з коронавірусом, можуть частіше робити необдумані вчинки, пише РБК-Україна.
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Як працює шахрайська схема
- Людині дзвонить "лікар" і схвильованим голосом повідомляє, що її родич потрапив у лікарню з коронавірусом.
- При цьому людину кваплять, не дають подумати, кажуть, що охочих придбати ліки й без того багато.
- Далі пропонують перерахувати гроші, щоб оплатити ліки.
- Після отримання необхідної суми безслідно зникають.
Також нерідко можна натрапити на сайти, які пропонують купити різні препарати від COVID-19. Звісно, після оплати "продавець" безслідно зникає.
Увага! Наразі ніде у світі не існує дієвої вакцини проти коронавірусу.
Які ще шахрайські схеми з'явилися через COVID-19
- Жителям Миколаївської області приходили повідомлення про нібито нарахування матеріальної допомоги від влади.
- "ПриватБанк" нібито обіцяє кожному користувачеві 800 гривень на карту. Це така собі "державна допомога", у зв'язку з пандемією COVID-19.
- На Тернопільщині псевдоволонтери пропонують пенсіонерам купити ліки, а насправді беруть гроші та зникають.
Про те, як не стати жертвою шахраїв у інтернеті – читайте у матеріалі 24 каналу.
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