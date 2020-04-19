Через коронавірус в Україні з'явилася нова схема шахрайства

В Україні з'явилася нова схема шахрайства і цьому неабияк посприяв коронавірус. Це і не дивно, адже під час карантину дуже легко маніпулювати довірливими українцями.

Люди на тлі паніки, яка пов'язана з коронавірусом, можуть частіше робити необдумані вчинки, пише РБК-Україна.

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Як працює шахрайська схема

Людині дзвонить "лікар" і схвильованим голосом повідомляє, що її родич потрапив у лікарню з коронавірусом.

При цьому людину кваплять, не дають подумати, кажуть, що охочих придбати ліки й без того багато.

Далі пропонують перерахувати гроші, щоб оплатити ліки.

Після отримання необхідної суми безслідно зникають.

Також нерідко можна натрапити на сайти, які пропонують купити різні препарати від COVID-19. Звісно, після оплати "продавець" безслідно зникає.

Увага! Наразі ніде у світі не існує дієвої вакцини проти коронавірусу.

Які ще шахрайські схеми з'явилися через COVID-19

Жителям Миколаївської області приходили повідомлення про нібито нарахування матеріальної допомоги від влади.

"ПриватБанк" нібито обіцяє кожному користувачеві 800 гривень на карту. Це така собі "державна допомога", у зв'язку з пандемією COVID-19.

На Тернопільщині псевдоволонтери пропонують пенсіонерам купити ліки, а насправді беруть гроші та зникають.

Про те, як не стати жертвою шахраїв у інтернеті – читайте у матеріалі 24 каналу.