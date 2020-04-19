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      ВЕЛИКДЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      ВЕЛИКДЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Через коронавірус в Україні з'явилася нова схема шахрайства

      - Читать новость на русском
      Коронавірус 2020 став причиною виникнення нової схеми / unsplash.com

      В Україні з'явилася нова схема шахрайства і цьому неабияк посприяв коронавірус. Це і не дивно, адже під час карантину дуже легко маніпулювати довірливими українцями.

      Люди на тлі паніки, яка пов'язана з коронавірусом, можуть частіше робити необдумані вчинки, пише РБК-Україна.

      Важливо Коронавірус розв'язав руки кіберзлочинцям: експерт розповів як захиститись

      Як працює шахрайська схема

      • Людині дзвонить "лікар" і схвильованим голосом повідомляє, що її родич потрапив у лікарню з коронавірусом.
      • При цьому людину кваплять, не дають подумати, кажуть, що охочих придбати ліки й без того багато.
      • Далі пропонують перерахувати гроші, щоб оплатити ліки.
      • Після отримання необхідної суми безслідно зникають. 

      Також нерідко можна натрапити на сайти, які пропонують купити різні препарати від COVID-19. Звісно, після оплати "продавець" безслідно зникає.

      Увага! Наразі ніде у світі не існує дієвої вакцини проти коронавірусу.

      Які ще шахрайські схеми з'явилися через COVID-19

      • Жителям Миколаївської області приходили повідомлення про нібито нарахування матеріальної допомоги від влади.
      • "ПриватБанк" нібито обіцяє кожному користувачеві 800 гривень на карту. Це така собі "державна допомога", у зв'язку з пандемією COVID-19.
      • На Тернопільщині псевдоволонтери пропонують пенсіонерам купити ліки, а насправді беруть гроші та зникають.

      Про те, як не стати жертвою шахраїв у інтернеті – читайте у матеріалі 24 каналу.

      Автор: Альона Захарова
      Теги: Гроші Шахрайство Коронавірус в Україні Новини України
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