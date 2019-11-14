Из-за Крыма команду из России не пустили на киберспортивную олимпиаду

Российскую команду Hard Legion отказались зарегистрировать на региональные квалификации к турниру WESG 2019 по дисциплине Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO). Причиной такого шага стало то, что два ее игрока проживают в оккупированном Кремлем Крыме и еще имеют российские паспорта.

Как отметили организаторы турнира, если человек, который имеет определенное отношение к Крыму (прописка в паспорте, место выдачи), подает свой паспорт для участия в квалификациях, то ему могут отказать без объяснения причин, сообщает издание "Чемпионат" со ссылкой на менеджмент Hard Legion.

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По условиям этих соревнований, игроки команд должны представлять лишь одну страну.

Заметим, что запрет коснется участия в любых отборочных играх на WESG.

Ранее организаторы запретили участвовать командам из Крыма и Беларуси в турнирах по дисциплине Fortnite. Что касается последних, то это произошло из-за санкций со стороны США.

Что такое WESG?Это ежегодный международный турнир. Его неофициально называют киберспортивной олимпиадой.

Украинская омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что за время оккупации (с 2014 года и до наших дней) Кремль переселил в Крым более 140 тысяч россиян. Кроме того, с 2015 года в ряды российской армии призвали меньшей мере 18 тысяч жителей полуострова.

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