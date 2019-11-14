Через Крим команду з Росії не пустили на кіберспортивну олімпіаду

Російську команду Hard Legion відмовилися зареєструвати на регіональні кваліфікації до турніру WESG 2019 з дисципліни Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO). Причиною такого кроку стало те, що два її гравці проживають в окупованому Кремлем Криму та ще мають російські паспорти.

Як наголосили організатори турніру, якщо людина, яка має певний стосунок до Криму (прописка в паспорті, місце видачі), подає свій паспорт для участі в кваліфікаціях, той їй можуть відмовити без пояснення причин, повідомляє видання "Чемпионат" з посиланням на менеджмент Hard Legion.

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За умовами цих змагань, гравці команд повинні представляти лише одну країну.

Зауважимо, що заборона торкнеться участі в будь-яких відбіркових іграх на WESG.

Раніше організатори заборонили брати участь командам з Криму та Білорусі в турнірах з дисципліни Fortnite. Щодо останніх, то це сталося через санкції з боку США.

Що таке WESG? Це щорічний міжнародний турнір. Його неофіційно називають кіберспортивною олімпіадою.

Українська омбудсвумен Людмила Денісова повідомляла, що за час окупації (з 2014 року й до наших днів) Кремль переселив до Криму понад 140 тисяч росіян. Крім того, з 2015 року до лав російської армії призвали щонайменше 18 тисяч жителів півострова.

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