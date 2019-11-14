23:44
14 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 УКРАЇНА – ЕСТОНІЯ АННА СКОРОХОД РИНОК ЗЕМЛІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Медвєдєв ставить пенсіонерів на коліна. Чому Ким Чен Ин дружить з Путіним
      Вєсті Кремля
      22:03, сьогодні
      Вєсті.UA: Тимошенко винесла вирок Зеленському. Епічне повернення Онищенка
      Вєсті.UA
      20:37, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини світу
      БЮДЖЕТ 2020 УКРАЇНА – ЕСТОНІЯ АННА СКОРОХОД РИНОК ЗЕМЛІ

      Через Крим команду з Росії не пустили на кіберспортивну олімпіаду

      192 Читать новость на русском
      Команду з Росії Hard Legion не пустили на кіберспортивну олімпіаду: причина російські паспорти в гравців, що проживають у Криму
      Команду з Росії Hard Legion не пустили на кіберспортивну олімпіаду: причина російські паспорти в гравців, що проживають у Криму / Колаж 24 каналу

      Російську команду Hard Legion відмовилися зареєструвати на регіональні кваліфікації до турніру WESG 2019 з дисципліни Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO). Причиною такого кроку стало те, що два її гравці проживають в окупованому Кремлем Криму та ще мають російські паспорти.

      Як наголосили організатори турніру, якщо людина, яка має певний стосунок до Криму (прописка в паспорті, місце видачі), подає свій паспорт для участі в кваліфікаціях, той їй можуть відмовити без пояснення причин, повідомляє видання "Чемпионат" з посиланням на менеджмент Hard Legion.

      Цікаво! Перша українська команда з CS:GO віком 55+ обіграла зірок шведського кіберспорту: фото

      За умовами цих змагань, гравці команд повинні представляти лише одну країну.

      Зауважимо, що заборона торкнеться участі в будь-яких відбіркових іграх на WESG.

      Раніше організатори заборонили брати участь командам з Криму та Білорусі в турнірах з дисципліни Fortnite. Щодо останніх, то це сталося через санкції з боку США.

      Що таке WESG? Це щорічний міжнародний турнір. Його неофіційно називають кіберспортивною олімпіадою.

      Українська омбудсвумен Людмила Денісова повідомляла, що за час окупації (з 2014 року й до наших днів) Кремль переселив до Криму понад 140 тисяч росіян. Крім того, з 2015 року до лав російської армії призвали щонайменше 18 тисяч жителів півострова.

      Зверніть увагу! У Зеленского назвали три основні кроки для повернення Криму

      blog_ava
      Україна вирвала перемогу над Естонією завдяки голу після рикошету в компенсований час: відео
      сьогодні
      12389
      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини політики Кіберспорт Техно Новини Техно Анексія Криму Новини Росії
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 14 листопада: Рада схвалила бюджет, скандал зі Скороход, перемога збірної
      сьогодні , 22:35 Головні новини 14 листопада: Рада схвалила бюджет, скандал зі Скороход, перемога збірної
      Ірина Кошанська 688
      Два фронти однієї війни, або Як це жити у зоні бойових дій
      сьогодні , 22:00 Два фронти однієї війни, або Як це жити у зоні бойових дій
      Повернись живим 123
      Діджиталізація України: які переваги та загрози нам очікувати – прогноз експерта з кібербезпеки
      сьогодні , 21:09 Діджиталізація України: які переваги та загрози нам очікувати – прогноз експерта з кібербезпеки
      Ірина Полицька 705
      Справа бракованих бронежилетів: чому активісти протестують проти затримання Марченка
      сьогодні , 21:01 Справа бракованих бронежилетів: чому активісти протестують проти затримання Марченка
      Євгенія Мазур 969
      Україна вирвала перемогу над Естонією завдяки голу після рикошету в компенсований час: відео
      сьогодні , 20:55 Україна вирвала перемогу над Естонією завдяки голу після рикошету в компенсований час: відео
      Ігор Саджениця 12389
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук