Из-за сильных снегопадов в Украине только за день произошло 850 аварий

Из-за непогоды в Украине ситуация на дорогах значительно осложнилась. Да, только за полсуток 23 января в полицию поступило 851 сообщение о ДТП.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

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"Призываем водителей в условиях снегопада быть максимально внимательными и осторожными за рулем, двигаться с включенным ближним светом фар, неуклонно соблюдать скоростной режим", – отметили в МВД.

Также попросили не оставлять авто там, где они могут заблокировать работу снегоуборочной технике.

Кроме того, обратились и к пешеходам, подчеркнув, что во время гололеда тормозной путь автомобилей увеличивается в несколько раз. И с этим надо считаться даже при переходе на пешеходном переходе на зеленый свет.

Напомним, в большинстве областей 23-24 января синоптики прогнозируют сильные снегопады, метели, дождь, гололед и шквалы ветра. Полный перечень областей, где на полную будет бушевать непогода, смотрите здесь. В Карпатах уже выпало более 2 метров снега.



К слову, из-за сильного снегопада, который накрыл Киев, на дорогах столицы образовались многочисленные пробки. Из-за непогоды 23 января столичная власть ограничила въезд в столицу для крупногабаритного транспорта –с 17:00 до 21:00. Это позволит коммунальщикам оперативно расчищать дороги снегоуборочной техникой и минимизирует образование заторов.