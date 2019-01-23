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      Из-за сильных снегопадов в Украине только за день произошло 850 аварий

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      Аварии из-за непогоды в Украине (иллюстраторское фото)
      Аварии из-за непогоды в Украине (иллюстраторское фото) / Фото из открытых источников

      Из-за непогоды в Украине ситуация на дорогах значительно осложнилась. Да, только за полсуток 23 января в полицию поступило 851 сообщение о ДТП.

      Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

      Читайте также: На дорогах Украины ограничено движение транспорта из-за снегопадов: список областей

      "Призываем водителей в условиях снегопада быть максимально внимательными и осторожными за рулем, двигаться с включенным ближним светом фар, неуклонно соблюдать скоростной режим", – отметили в МВД.

      Также попросили не оставлять авто там, где они могут заблокировать работу снегоуборочной технике.

      Кроме того, обратились и к пешеходам, подчеркнув, что во время гололеда тормозной путь автомобилей увеличивается в несколько раз. И с этим надо считаться даже при переходе на пешеходном переходе на зеленый свет.

      Напомним, в большинстве областей 23-24 января синоптики прогнозируют сильные снегопады, метели, дождь, гололед и шквалы ветра. Полный перечень областей, где на полную будет бушевать непогода, смотрите здесь. В Карпатах уже выпало более 2 метров снега.

      К слову, из-за сильного снегопада, который накрыл Киев, на дорогах столицы образовались многочисленные пробки. Из-за непогоды 23 января столичная власть ограничила въезд в столицу для крупногабаритного транспорта –с 17:00 до 21:00. Это позволит коммунальщикам оперативно расчищать дороги снегоуборочной техникой и минимизирует образование заторов.

      Теги: Новости Украины Транспорт Непогода в Украине Аварии и ДТП Министерство внутренних дел Авто
      Источник: 24 Канал
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