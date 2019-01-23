Через сильні снігопади в Україні лише за день сталось 850 аварій

Через негоду в Україні ситуація на дорогах значно ускладнилась. Так, лише за півдоби 23 січня до поліції надійшло 851 повідомлення про ДТП.

Про це повідомили у прес-службі Міністерства внутрішніх справ.

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"Закликаємо водіїв в умовах снігопаду бути максимально уважними та обережними за кермом, рухатися з увімкненим ближнім світлом фар, неухильно дотримуватися швидкісного режиму", – наголосили в МВС.

Також попросили не лишати авто там, де вони можуть заблокувати роботу снігоприбиральної техніки.

Крім того, звернулись і до пішоходів, підкресливши, що під ожеледиці гальмівний шлях автівок збільшується у декілька разів. І на це треба зважати навіть під час переходу пішоходного переходу на зелене світло.

Нагадаємо, у більшості областей 23-24 січня синоптики прогнозують сильні снігопади, хуртовини, дощ, ожеледицю та шквали вітру. Повний перелік областей, де на повну вируватиме негода, дивіться тут. У Карпатах вже випало понад 2 метри снігу.



До слова, через сильний снігопад, який накрив Київ, на дорогах столиці утворилися численні затори. Через негоду 23 січня столична влада обмежила в'їзд до столиці для великогабаритного транспорту – з 17:00 до 21:00. Це дозволить комунальникам оперативніше розчищати дороги снігоприбиральною технікою та мінімізує утворення заторів.