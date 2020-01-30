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      Из-за возвращения в ПАСЕ, Украина рискует своей репутацией, – эксперт

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      Игар Тышкевич / фото: Укринформ

      Наша делегация вернулась к работе в ПАСЕ после прошлогоднего демарша, но никаких требований украинской стороны не было выполнено, наоборот, Россия полностью возобновила свои права в Ассамблее.

      Политолог программы "Международная и внутренняя политика" Украинского института будущего Игар Тышкевич убежден, что в действиях украинской власти отсутствует логика.

      Читать также: Возвращение украинской делегации в ПАСЕ: эксперты оценили рискованный шаг

      Украина с одной стороны заявила, что выходит из ПАСЕ, в связи с тем, что туда вернули Российскую Федерацию. Теперь Украина возвращается, но Россия продолжает участвовать в работе этого органа. Никаких требований украинской стороны после демарша не было выполнено. Возвращение нашей делегации в ПАСЕ несет репутационные риски,
      – уверен Тышкевич.

      Также эксперт добавил, что в Украине этому органу создали сакральный образ, хотя он на самом деле не столь важен, как например Комитет министров Совета Европы, который собственно и принял решение о возвращении России в ПАСЕ. Но об этом у нас не говорят, поскольку нашим депутатам необходимо показать обществу какие-то победы на международной арене.

      Между тем, вице-спикером парламентской Ассамблеи Совета Европы избрали Петра Толстого. Он возглавляет российскую делегацию в ПАСЕ и является заместителем председателя Госдумы России.

      Кроме того, парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала за возвращение делегации России полномочий в полном объеме.

      Возвращение России в ПАСЕ и демарш Украины

      • 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного режима и возвращение России к работе в организации без ограничений права голоса. Украинская делегация сразу покинула зал заседаний и приостановила работу в организации.
      • Новая украинская делегация также отказалась от участия в осенней сессии. К украинскому бойкоту также присоединились Латвия, Литва, Эстония и Грузия. Государства совместно с Украиной создали группу в ПАСЕ под названием Baltic Plus. Ее главные принципы – осуждение российской агрессии.
      • Верховная Рада 16 января проголосовала за постановление об участии украинской делегации в январской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.
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      Автор: Ярослав Голобородько
      Теги: Новости Украины Новости политики ПАСЕ
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