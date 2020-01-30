Через повернення в ПАРЄ Україна ризикує своєю репутацією, – експерт

Наша делегація повернулась до роботи в ПАРЄ після минулорічного демаршу, але жодних вимог української сторони не було виконано, навпаки, Росія повністю поновила свої права в Асамблеї.

Політолог програми "Міжнародна і внутрішня політика" Українського інституту майбутнього Ігар Тишкевіч переконаний, що у діях української влади відсутня логіка.

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Україна з одного боку заявила, що виходить з ПАРЄ, у зв’язку з тим, що туди повернули Російську Федерацію. Тепер Україна повертається, але Росія продовжує брати участь у роботі цього органу. Жодних вимог української сторони після демаршу не було виконано. Повернення нашої делегації в ПАРЄ несе репутаційні ризики,

– впевнений Тишкевіч.

Також експерт додав, що в Україні цьому органу створили сакральний образ, хоч він насправді не настільки важливий, як наприклад Комітет міністрів Ради Європи, який власне й ухвалив рішення про повернення Росії в ПАРЄ. Але про це у нас не говорять, оскільки нашим депутатам необхідно показати суспільству якісь перемоги на міжнародній арені.

Тим часом, віце-спікером парламентської Асамблеї Ради Європи обрали Петра Толстого. Він очолює російську делегацію в ПАРЄ та є заступником голови Держдуми Росії.

Крім того, парламентська асамблея Ради Європи проголосувала за повернення делегації Росії повноважень у повному обсязі.

Повернення Росії в ПАРЄ і демарш України