Избегают штрафов: Ермак и нардепы "гоняют" на номерах прикрытия, – СМИ

Журналисты показали расследование, в котором говорится, что некоторые чиновники и приближенные лица ездят на номерах прикрытия. Среди них есть Андрей Ермак
Расследователи утверждают, что руководитель Офиса Президента Андрей Ермак ездит на номерном знаке, что зарегистрирован за "Мерседесом", а не за его "Тойотой".
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Кто еще "гоняет" под прикрытием
- Кроме того, номера авто заместителя Ермака Кирилла Тимошенко ни за одной машиной не зарегистрированы.
- Первый помощник президента Владимира Зеленского Сергей Шефир тоже якобы ездит на номерах прикрытия.
- В расследовании говорится, что сын министра внутренних дел Арсена Авакова тоже имеет номера прикрытия. Так же бизнес-партнер семьи Игорь Котвицкий.
- Номера автомобиля нардепа от "Слуги народа" Андрея Клочко зарегистрированы за другим транспортом.
- У депутата от "ОПЗЖ" Ильи Кивы есть "Ленд Крузер", у которого регулярно меняются номера. Журналисты отметили, что все эти номера не существуют.
Зачем политикам номера прикрытия
Если камеры зафиксируют превышение скорости машин с фейковыми номерами, то водителей не штрафуют. Дело в том, что номера не привязаны к своим владельцам.
Согласно закону, номера прикрытия могут иметь только правоохранители, госохрана и те, кого они охраняют.Обратите внимание! Расследователи послали запрос в главный сервисный центр, чтобы проверить, настоящие ли номера. Там эту информацию подтвердили.
Номера прикрытия политиков, смотрите расследование: