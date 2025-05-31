На Харьковщине группа подростков избила 11-летнего мальчика

В селе под Змиевом Харьковской области подростки избили ребенка. Правоохранители открыли уголовное производство.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Харьковской области.

Смотрите также На Харьковщине в ДТП погибли женщина и ребенок: виновник совершил самоубийство на месте

Что известно об избиении ребенка в селе Великан

Так, 30 мая в отдел полиции № 2 Чугуевского РУП поступило обращение от 28-летней женщины.

Заявительница сообщила, что группа подростков нанесла телесные повреждения ее 11-летнему сыну,

– указали правоохранители.