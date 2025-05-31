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24 Канал Новости Украины На Харьковщине группа подростков избила 11-летнего мальчика
31 мая, 21:09
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На Харьковщине группа подростков избила 11-летнего мальчика

Дмитрий Усик
Основні тези
  • В селе под Змиевом Харьковской области подростки избили 11-летнего мальчика, о чем сообщено в полицию.
  • Правоохранители открыли уголовное производство после обращения матери пострадавшего ребенка.

В селе под Змиевом Харьковской области подростки избили ребенка. Правоохранители открыли уголовное производство.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Харьковской области.

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Что известно об избиении ребенка в селе Великан

Так, 30 мая в отдел полиции № 2 Чугуевского РУП поступило обращение от 28-летней женщины.

Заявительница сообщила, что группа подростков нанесла телесные повреждения ее 11-летнему сыну,
– указали правоохранители.

По данному факту сотрудники полиции открыли уголовное производство по статье умышленное легкое телесное повреждение.

Полиция проводит необходимые следственные действия для установления обстоятельств происшествия и привлечения виновных к ответственности.

К слову, 31 мая в Харькове мужчина в военной форме устроил стрельбу на детской площадке. Полицейские ввели специальную полицейскую операцию "Гром". Когда нарушителя нашли, он отказался сдаваться, поэтому его задержали спецназовцы с применением спецсредств и оружия.