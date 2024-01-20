Кто погиб на борту А-50 и какой самолет сбили ВСУ: все, что неофициально говорят в России

Вооруженные Силы Украины 14 января сбили над Азовским морем российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. На его борту находился экипаж, о котором, как и о самом самолете, Кремль молчит.

Однако в некоторых телеграмм каналах информация начинает появляться. Так, в одном из телеграмм-каналов появился список "пропавших без вести", которые могли находиться на борту А-50. Кроме того, якобы жена командира Вячеслава Левченко подтвердила сбивание самолета.

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Кто мог погибнуть на борту А-50

Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что они якобы не располагают информацией о сбитии А-50. Также рупор Кремля призвал спрашивать об этом министерство обороны России. Там, конечно, до сих пор молчат.

Следует отметить, что традиционно экипаж А-50 состоит из 5 членов экипажа летного состава и 10 операторов расчета радиолокационного дозора. То есть, на борту самолета могло погибнуть 15 членов экипажа. В украинском сегменте соцсети Х (бывший твиттер) писали более 40 погибших, однако это выглядит маловероятным.

Кто мог погибнуть на борту А-50: скриншоты из телеграм-каналов

В российском провоенном канале написали, что россияне продолжают распространять историю о "поражении собственным ПВО" самолета А-50. Даже решили, кто возьмет на себя ответственность за уничтоженный А-50. Кроме того, опубликовали список находившихся на борту А-50 российских военнослужащих, которые считаются "пропавшими без вести":

Левченко В.В – подполковник, командир корабля,

Квасов М.А. – майор, штурман,

Шадров А.С – майор,

Кутузов Д.А – капитан,

Болясников М.С. – капитан,

Измайлов А. И. – старший лейтенант.

В телеграм-канале заверили, что список не полон. В другом добавили еще две фамилии – летчиков Мариганова и Карпова.

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Официально российские власти это не комментировали. Однако один из вражеских телеграм-каналов, связываемый с заместителем Шойгу – Русланом Цаликовым, опубликовал сообщение со ссылкой на Викторию Левченко – жену командира А-50 Вячеслава Левченко.

Именно она подтвердила сбивание самолета и заявила, что ее муж последний раз выходил на связь 13 января и сообщил, что заступает на боевое дежурство. После этого она с ним не говорила.

О Вячеславе Левченко известно, что он 56-летний опытный командир авиационного комплекса радиолокационного дозора и наведения. Таких, как он, считают исключительными профессионалами, которых единицы среди опытных летчиков России.

РосСМИ писали, что он как летчик 2-го класса вместе с Чикаренком пролетал над Красной площадью на А-50 с номером 42 на параде в мае 2020 года.

Хотя официально сообщений о гибели экипажа нет, однако россияне в пабликах города Иванова, жителями которого, вероятно, были члены экипажа А-50, собирают деньги семьям погибших. Поэтому россияне возмущаются, что платить им должно государство.

Россияне жалуются из-за сбора средств погибшим, о которых Россия молчит / Скриншоты из телеграм-каналов

Какой А-50 могли уничтожить ВСУ

Все вражеские самолеты серии А-50 входят в состав авиачасти, называемой авиационной группой боевого применения самолетов дальнего радиолокационного обнаружения 610-го Центра боевого применения и переобучения летного состава. Это военная часть 41520, а самолеты базируются на аэродроме "Северный" в российском Иваново.

Издание The Military Balance, публикующее ежегодные отчеты о военных потенциалах стран, отмечало – в России на начало 2023 года была 1 эскадрилья самолетов А-50. Какое именно было их количество не сообщили, обычно это 12 бортов.

Расследовательская группа InformNapalm в феврале 2023 года заявила о 8 самолетах А-50 в России с бортовыми номерами:

RF-92957 бортовой номер "47 красный";

RF-50602 бортовой номер "33 красный" "Владимир Иванов";

RF-93966 бортовой номер "37 красный" "Сергей Атаянц";

RF-94268 бортовой номер "41 красный" "Таганрог";

RF-93952 бортовой номер "45 красный";

RF-50610 бортовой номер "42 красный";

RF-50608 бортовой номер "43 красный";

RF-50606 бортовой номер "51 красный".

После сбития ВСУ самолета глава украинской разведки сообщал в разговоре Financial Times, что Россия имеет в хорошем состоянии 8 самолетов А-50.

Журналисты проанализировали, что обычно экипаж летает на своем судне, а в видео с командиром Левченко фигурирует А-50 с номером 42 (с парада) и 45 (возле которого он снимался в пропагандистском видео). Кроме того, издание нашло, что:

человек с именем Валерий Одрик уверял в ноябре 2023 года, что выполняет задания на А-50 с вероятным бортовым номером 50 над Азовским морем;

на странице "Иваново помнит" в российской соцсети "ВКонтакте" написали о потере А-50 с бортовым номером 37 под именем "Сергей Атаянец" и восьми членов экипажа, однако удалили сообщение.