Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор Роман Свитан. Он подчеркнул, что такие полеты оговорены в международных законах. MQ-9 Reaper потерпел крушение в море 14 марта к западу от оккупированного Крыма. Его протаранил российский истребитель Су-27.
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Все будет зависеть от дипломатии
Роман Свитан считает, если стороны – Россия и США – разрешат конфликт дипломатическим путем, то он останется на уровне так называемого "пограничного инцидента". То есть сторона, нанесшая ущерб, возместит стоимость без каких-либо других действий.
"Если после определенных следственных действий докажут умышленное действие противоборствующей стороны, то тогда инцидент могут переквалифицироваться в нападение или другой механизм в режиме правового поля", – отметил Свитан.
Роман Свитан о битве авиации России и США над Черным морем: смотреть видео
Россия получит ассиметричный удар
Вместе с тем военный эксперт предполагает дальнейшее развитие событий "по стандартному отлаженному механизму". То есть все же конфликт уладят дипломатическим путем.
Просто может где-то в океане на глубине 200 метров у российской подлодки повредится винт – нанесут такой асимметричный удар, о котором также никто не узнает,
– предположил Свитан.
Сбитие MQ-9 Reaper: как это было
- В результате сбития российскими военными американского беспилотника MQ-9 Reaper, он стал непригодным для использования. Журналисты собрали всю информацию и смоделировали как все могло происходить.
- MQ-9 Reaper, следивший за ситуацией в акватории, является одним из самых смертоносных БПЛА, когда-либо создававшихся. США стремятся поскорее забрать его обратно.
- В свою очередь минобороны России 14 марта дали свой комментарий по поводу событий. Одна из версий – беспилотник ВВС США якобы сам потерял высоту и столкнулся с водной поверхностью, а российские истребители вроде бы вообще ни при чем.
- Вопреки всему США будут проводить разведывательные полеты в Черном море и после сбития MQ-9 Reaper. В свою очередь ISW подчеркнул, что инцидент не станет причиной прямого конфликта между США и Россией