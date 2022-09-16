За этим стоит украинец: новые подробности нападения на женщин из Изюма в Париже

Во Франции 13 сентября задержали мужчину, избившего двух женщин, слушавших украинскую песню. Напавшим оказался их соотечественник.

На украинок напали на Лазурном побережье. Злоумышленник признал свою вину, однако уменьшил ущерб, причиненный пострадавшим.

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Мужчина набросился на 2 украинок

В муниципалитете Рокбрюн-Кап-Мартен 11 сентября на мать с дочерью – Елену и Алину – напали. Женщины приехали во Францию из Изюма. Украинки рассказали, что неизвестный мужчина набросился на них, когда они слушали песню на украинском.

По словам Алины, когда они прогуливались, мимо прошли двое мужчин. Один из них воскликнул по-русски, что он из Киева. Они ничего не ответили и свернули на боковую улицу. Там их и догнал нападающий.

Женщины считали, что их избил россиянин, ведь он говорил по-русски. Однако, по словам прокурора Ниццы, правоохранители задержали признавшегося в содеянном украинца.

Задержанный – 33-летний бывший военный. Во Францию мужчина приехал 7 месяцев назад. Сейчас он работает охранником. По словам нападавшего, он думал, что женщины, на которых он набросился, были россиянками.

Обе женщины получили сотрясение мозга

Представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, что украинское посольство в Париже взяло дело на особый контроль.

По информации 20 минут, адвокат задержанного Даниэль Рошио рассказал, что его клиент дал украинкам "обычные пощечины" – мол, сильных ударов не было. Однако на видео с камер наблюдения видно, что коренастый мужчина на самом деле избивал женщин.

Обе украинки получили сотрясение мозга. Кроме этого, у Елены диагностировали перелом носа, а у Алины – боли в ногах и голове. По словам адвоката, нападавший сожалеет о своем поступке и готов возместить нанесенный ущерб.

Украинцу объявили подозрение в насилии, сопровождавшемся лишением дееспособности до 8 дней, совершенном из-за расовой, этнической или религиозной принадлежности. Ему грозит лишение свободы до 3 лет и 45 тысяч евро штрафа. Рассмотрение дела должно состояться 17 ноября.

Задержанного отпустили из-под надзора суда. Однако ему запрещено общаться с пострадавшими, возвращаться в Рокбрюн-Кап-Мартен и уезжать из Франции. Также у мужчины изъяли паспорт, и он должен дважды в неделю отмечаться у правоохранителей в Ницце.

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