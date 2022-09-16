На українок напали на Лазурному узбережжі. Зловмисник визнав свою провину, проте применшив шкоду, яку завдав постраждалим.

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Чоловік накинувся на 2 українок

У муніципалітеті Рокбрюн-Кап-Мартен 11 вересня на матір з донькою – Олену та Аліну – напали. Жінки приїхали у Францію з Ізюма. Українки розповіли, що невідомий чоловік накинувся на них, коли вони слухали музику українською.

За словами Аліни, коли вони прогулювалися, повз пройшли двоє чоловіків. Один із них вигукнув російською, що він із Києва. Вони нічого не відповіли та звернули на бічну вулицю. Там їх і наздогнав нападник.

Жінки вважали, що їх побив росіянин, адже він розмовляв російською. Проте, за словами прокурора Ніцци, правоохоронці затримали українця, який зізнався у скоєному.

Затриманий – 33-річний колишній військовий. До Франції чоловік приїхав 7 місяців тому. Наразі він працює охоронцем. За словами нападника, він думав, що жінки, на яких він накинувся були росіянками.

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Обидві жінки отримали струс мозку

За інформацією 20 minutes, адвокат затриманого Даніель Рошіо розповів, що його клієнт дав українкам "звичайні ляпаси" – мовляв, сильних ударів не було. Проте на відео з камер спостереження видно, що кремезний чоловік насправді бив жінок.

Обидві українки отримали струс мозку. Окрім цього, в Олени діагностували перелом носа, а в Аліни — болі в ногах і голові. За словами адвоката, нападник шкодує про свій вчинок та готовий відшкодувати завдані збитки.

Українцеві оголосили підозру в насильстві, що супроводжувалося з позбавленням дієздатності до 8 днів, вчиненому через расову, етнічну чи релігійну приналежність. Йому загрожує ув'язнення до 3 років та 45 тисяч євро штрафу. Розгляд справи має відбутися 17 листопада.

Затриманого наразі відпустили з-під нагляду суду. Проте йому заборонено спілкуватися з постраждалими, повертатися до Рокбрюн-Кап-Мартен та виїжджати з Франції. Також у чоловіка вилучили паспорт, і він повинен двічі на тиждень відмічатися у правоохоронців у Ніцці.

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