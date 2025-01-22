Подозреваемый в избиении девочки в Белой Церкви будет нести уголовную ответственность

В Белой Церкви, что в Киевской области, подростки избили 12-летнюю девочку. Отмечается, что подозреваемый в преступлении будет нести уголовную ответственность.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киев24.

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Одному из участников избиения избирают меру пресечения

Так, в среду, 22 января, в Белоцерковском горрайонном суде избирают меру пресечения для 16-летнего подозреваемого в избиении малолетней девочки. Сообщается, что прокуроры требуют взятия парня под стражу. Заседание проходит в закрытом режиме.

16-летнего подростка подозревают в пытках и вымогательстве денежных средств во время военного положения. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

К слову, полиция уже идентифицировала 10 участников избиения, в возрасте от 10 до 16 лет. Один из них, тот самый 16-летний парень, угрожал девочке, ударил ее и распылил газовый баллончик в лицо. Он же требовал у ребенка деньги.

Что известно о конфликте

На днях в соцсетях появилось видео, на котором группа подростков в Белой Церкви Киевской области жестоко избивает 12-летнюю девочку. На кадрах видно, как пострадавшую, пытающуюся защититься, закрывая лицо руками, поочередно бьют и парни, и девушки.

Начальник ювенальной превенции Нацполиции Василий Богдан рассказал, что причиной конфликта стали слухи о том, что девочка якобы распространяла сплетни о нескольких участниках инцидента.

Также подростки обвинили ее в том, что она, якобы, повредила входную дверь в квартиру одной из участниц избиения и должна заплатить 15 тысяч гривен за их ремонт.