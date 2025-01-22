Однако полиция пока не обнаружила таких фактов, сообщает 24 Канал со ссылкой на УП.Жизнь.

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Действительно ли родители подозреваемых чиновники

Так, руководитель следственного управления ГУНП в Киевской области Виктор Луговой во время брифинга сообщил, что пока отсутствует какая-либо информация о том, что участники события или их родители являются чиновниками или правоохранителями. Этот вопрос также тщательно проверяется.

Некоторые родители фигурантов воюют в Вооруженных силах Украины, защищают наше государство. Мы благодарим их за это. Также среди родителей есть те, кто умер, те, кто не работает, и те, кто имеет работу. Это факты, которые я хочу зафиксировать,

– подчеркнул Луговой.

Сейчас правоохранители установили 10 участников конфликта в возрасте от 12 до 16 лет. Именно 16-летний парень угрожал девочке, ударил ее и распылил газовый баллончик в лицо. Он же требовал у ребенка деньги.

В среду, 22 января, над подростком состоялся суд – ему избирали меру пресечения. В конце концов подозреваемого был помещен под стражу до 20 марта без права внесения залога.