Проте поліція наразі не виявила таких фактів, повідомляє 24 Канал з посиланням на УП.Життя.

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Чи справді батьки підозрюваних чиновники

Так, керівник слідчого управління ГУНП у Київській області Віктор Луговий під час брифінгу повідомив, що наразі відсутня будь-яка інформація про те, що учасники події або їхні батьки є чиновниками чи правоохоронцями. Це питання також ретельно перевіряється.

Деякі батьки фігурантів воюють у Збройних силах України, захищають нашу державу. Ми дякуємо їм за це. Також серед батьків є ті, хто помер, ті, хто не працює, і ті, хто має роботу. Це факти, які я хочу зафіксувати,

– наголосив Луговий.

Наразі правоохоронці встановили 10 учасників конфлікту віком від 12 до 16 років. Саме 16-річний хлопець погрожував дівчинці, вдарив її та розпилив газовий балончик в обличчя. Він же вимагав у дитини гроші.

У середу, 22 січня, над підлітком відбувся суд – йому обирали запобіжний захід. Зрештою підозрюваного відправили під варту до 20 березня включно без права внесення застави.