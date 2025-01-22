На цю інформацію під час брифінгу відреагував керівник слідчого управління ГУНП у Київській області Віктор Луговий. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на hromadske.

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Чи причетні наркотики до конфлікту між підлітками

Віктор Луговий повідомив, що у поліції станом на зараз немає жодних даних про те, що причиною конфлікту між підлітками в Білій Церкві стало розповсюдження наркотичних речовин. Зараз триває перевірка достовірності цієї інформації.

За його словами, у слідства немає чітких фактів спонукання жертви до вживання наркотиків. Втім, він запевнив, що у разі підтвердження цього, правоохороонці реагуватимуть відповідно.

Деталі побиття дівчинки

Напередодні в соцмережах з’явилося відео, на якому група підлітків у Білій Церкві на Київщині жорстоко б’є 12-річну дівчинку. На кадрах видно, як постраждалу, що намагається захиститися, закриваючи обличчя руками, по черзі б’ють і хлопці, і дівчата.

У соцмережах опублікували групове фото нападників із жертвою, яку змусили стати на коліна. Про побиття правоохоронцям повідомила мати дівчинки. Поліція встановила, що неповнолітні зібралися в місцевому парку, куди запросили 12-річну потерпілу, вимагаючи від неї 15 тисяч гривень.