На эту информацию во время брифинга отреагировал руководитель следственного управления ГУНП в Киевской области Виктор Луговой. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на hromadske.

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Причастны ли наркотики к конфликту между подростками

Виктор Луговой сообщил, что в полиции по состоянию на сейчас нет никаких данных о том, что причиной конфликта между подростками в Белой Церкви стало распространение наркотических веществ. Сейчас идет проверка достоверности этой информации.

По его словам, у следствия нет четких фактов побуждения жертвы к употреблению наркотиков. Впрочем, он заверил, что в случае подтверждения этого, правоохранители будут реагировать соответственно.

Детали избиения девочки

Накануне в соцсетях появилось видео, на котором группа подростков в Белой Церкви Киевской области жестоко избивает 12-летнюю девочку. На кадрах видно, как пострадавшую, пытающуюся защититься, закрывая лицо руками, поочередно бьют и парни, и девушки.

В соцсетях опубликовали групповое фото нападавших с жертвой, которую заставили стать на колени. Об избиении правоохранителям сообщила мать девочки. Полиция установила, что несовершеннолетние собрались в местном парке, куда пригласили 12-летнюю потерпевшую, требуя от нее 15 тысяч гривен.