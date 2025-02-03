Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию столицы. Там продолжают следственные действия в уголовном производстве, начатом по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц.

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Что известно об инциденте

В происшествии участвовали две подруги, 19 и 16 лет. Они долгое время дружат и проводят свободное время в одной компании. Девушек вместе с родителями пригласили в управление полиции.

Во время общения с правоохранителями последние рассказали, что уже уладили конфликт между собой. Мать несовершеннолетней и сама девушка отказались от написания заявления.

Правоохранители общаются со свидетелями и очевидцами, для работы с несовершеннолетними привлечены социальные службы и администрации учебных заведений,

– говорится в сообщении.

Напомним, полицейские обнаружили информацию о драке вблизи ТРЦ во время мониторинга социальных сетей 2 февраля. На видео из столичных пабликов видно, как одна из девушек нападает на другую, обвиняя ее в оскорблении своей подруги.

К слову, в центре Харькова 2 февраля между подростками возник конфликт, который перерос в драку в торговом центре. Участники инцидента оказали сопротивление представителям охранной компании. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия для привлечения виновных к ответственности.