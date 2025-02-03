Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на поліцію столиці. Там продовжують слідчі дії у кримінальному провадженні, розпочатому за статтею про хуліганство, вчинене групою осіб.

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Що відомо про інцидент

У події брали участь дві подруги, 19 і 16 років. Вони тривалий час товаришують та проводять вільний час в одній компанії. Дівчат разом із батьками запросили до управління поліції.

Під час спілкування з правоохоронцями останні розповіли, що вже владнали конфлікт між собою. Мати неповнолітньої та сама дівчина відмовилися від написання заяви.

Правоохоронці спілкуються зі свідками та очевидцями, для роботи із неповнолітніми залучені соціальні служби та адміністрації навчальних закладів,

– йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, поліцейські виявили інформацію про бійку поблизу ТРЦ під час моніторингу соціальних мереж 2 лютого. На відео зі столичних пабліків видно, як одна з дівчат нападає на іншу, звинувачуючи її в образі своєї подруги.

До слова, у центрі Харкова 2 лютого між підлітками виник конфлікт, який переріс у бійку в торговому центрі. Учасники інциденту чинили опір представникам охоронної компанії. Поліція встановлює обставини події для притягнення винних до відповідальності.