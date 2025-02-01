Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Сумской области. Драка подростков произошла на одной из улиц Ахтырки.
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Полиция расследует дело об избиении мальчика
Как известно, между подростками произошел словесный конфликт, который завершился избиением одного из его участников. Один из парней в какой-то момент применил физическую силу и ударил другого в живот.
Местная полиция отреагировала на обращение и установила всех участников конфликта. Для понимания ситуации правоохранители также опросили свидетелей. Сейчас устанавливаются все обстоятельства драки и ведется следствие по факту нанесения побоев и истязания.
Также правоохранители напомнили, что родителям следует проводить беседы с детьми об ответственности за драку и насилие.
Избиение детей: последние новости
- В Оболонском районе Киева подростки избили несовершеннолетнюю. Полицейские увидели видео в социальных сетях, где видно, как две девушки бьют по лицу школьницу. По данному факту открыто уголовное производство, удалось установить личности нападавших.
- О избиении парня в Софиевской Борщаговке, что в Киевской области, полиция тоже узнала из телеграмм-каналов. Правоохранители быстро установили, кем является пострадавший и те, кто его били. Продолжается досудебное расследование.
- После резонансного избиения девочки в Белой Церкви суд избрал меру пресечения для 16-летнего парня. Его отправили под стражу. Известно, что нападавший сожалеет о том, что пытал 12-летнего ребенка.