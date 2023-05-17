Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Он заявил, что за один день украинцы превратили тактическое ядерное оружие России в тыкву.
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Россия ничего не может
Россияне все настойчиво возражают, ведь понимают, что это конец. Их больше никто не боится и не верит в их "мощность".
По словам политтехнолога, все время Запад боялся эскалации, потому что в таком случае "Россия сделает что-то страшное". Однако вдруг выясняется, что Россия ничего не может поделать.
Ракеты не работают против западных технологий и украинских бойцов. Кроме того, выяснилось, что российские технологии существенно отстают от западных.
Если Россия во всем отстала, то почему это вдруг в оружие она успешна? Так не бывает. Если страна отстала, значит она отстала во всем, а не только в чем-то одном,
– отметил Шейтельман.
Ранее Россия и США не проводили совместные военные учения и проверить то, что Patriot сможет сбить "Кинжал" никто не мог. Россия безосновательно утверждала, что "Кинжал" невозможно сбить.
Какие последствия для России имеет сбитие "Кинжала": смотрите видео
Тактическое оружие превратилось в тыкву
"Возникает вопрос. Чем доставляется тактическое ядерное оружие, которым угрожает Россия? Оно доставляется "Кинжалами" и "Искандерами", которые украинцы научились сбивать", – сказал политтехнолог.
Россия не может доставить тактическое ядерное оружие ни в один объект, защищенный ЗРК Patriot. Ядерные бомбы не взрываются, если их сбивают, то есть ядерный взрыв не произойдет.
Выходит, что тактическое оружие России в один день превратилось в тыкву. В этом беда России,
– подытожил Шейтельман.
Украина сбила ракеты "Кинжал": что известно
- В ночь на 16 мая Россия атаковала Киев 18 ракетами разных типов, среди них 6 "Кинжалов". Воздушные силы ВСУ сбили все вражеские цели над Киевом, удивив весь мир.
- Обломки сбитых ракет упали в Святошинском, Соломенском, Дарницком, Шевченковском и Оболонском районах Киева.
- Минобороны России заявило, что во время ракетной атаки 16 мая им якобы удалось уничтожить ЗРК Patriot. В Воздушных силах ВСУ объяснили, что уничтожить Patriot с помощью "Кинжалов" невозможно.
- Издание The New York Times сообщило, что система ПВО Patriot находится в рабочем состоянии, несмотря на возможные повреждения.