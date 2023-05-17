Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Он заявил, что за один день украинцы превратили тактическое ядерное оружие России в тыкву.

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Россия ничего не может

Россияне все настойчиво возражают, ведь понимают, что это конец. Их больше никто не боится и не верит в их "мощность".

По словам политтехнолога, все время Запад боялся эскалации, потому что в таком случае "Россия сделает что-то страшное". Однако вдруг выясняется, что Россия ничего не может поделать.

Ракеты не работают против западных технологий и украинских бойцов. Кроме того, выяснилось, что российские технологии существенно отстают от западных.

Если Россия во всем отстала, то почему это вдруг в оружие она успешна? Так не бывает. Если страна отстала, значит она отстала во всем, а не только в чем-то одном,

– отметил Шейтельман.

Ранее Россия и США не проводили совместные военные учения и проверить то, что Patriot сможет сбить "Кинжал" никто не мог. Россия безосновательно утверждала, что "Кинжал" невозможно сбить.

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Тактическое оружие превратилось в тыкву

"Возникает вопрос. Чем доставляется тактическое ядерное оружие, которым угрожает Россия? Оно доставляется "Кинжалами" и "Искандерами", которые украинцы научились сбивать", – сказал политтехнолог.

Россия не может доставить тактическое ядерное оружие ни в один объект, защищенный ЗРК Patriot. Ядерные бомбы не взрываются, если их сбивают, то есть ядерный взрыв не произойдет.

Выходит, что тактическое оружие России в один день превратилось в тыкву. В этом беда России,

– подытожил Шейтельман.

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