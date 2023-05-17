Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. Він заявив, що за один день українці перетворили тактичну ядерну зброю Росії на гарбуз.

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Росія нічого не може

Росіяни все наполегливо заперечують, адже розуміють, що це кінець. Їх більше ніхто не боїться й не вірить у їхню "потужність".

За словами політтехнолога, весь час Захід боявся ескалації, бо у такому разі "Росія зробить щось страшне". Проте раптом з’ясовується, що Росія нічого не може зробити.

Ракети не працюють проти західних технологій і українських бійців. Крім того, виявилось, що російські технології суттєво відстають від західних.

Якщо Росія в усьому відстала, то чому це раптом у зброї вона успішна? Так не буває. Якщо країна відстала, значить вона відстала в усьому, а не тільки у чомусь одному,

– зазначив Шейтельман.

Раніше Росія і США не проводили спільних військових навчань і перевірити те, що Patriot зможе збити "Кинджал" ніхто не міг. Росія безпідставно стверджувала, що "Кинджал" неможливо збити.

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Тактична зброя перетворилася на гарбуз

"Виникає питання. Чим доставляється тактична ядерна зброя, якою погрожує Росія? Вона доставляється "Кинджалами" та "Іскандерами", яких українці навчилися збити", – сказав політтехнолог.

Росія не може доставити тактичну ядерну зброю ні в один об’єкт, який захищений ЗРК Patriot. Ядерні бомби не вибухають, якщо їх збивають, тобто у такому разі ядерний вибух не відбудеться.

Виходить, що тактична зброя Росії в один день перетворилась на гарбуз. У цьому біда Росії,

– підсумував Шейтельман.

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