В Одессе сотрудники ТЦК якобы похитили и сильно избили сына журналистки: что говорят военные

Произошел очередной резонансный случай с участием представителей ТЦК. В Одессе они якобы похитили и избили сына журналистки.

Журналистка и писательница Виктория Колтунова заявила, что работники ТЦК похитили и избили ее сына. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Думскую".

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У него требовали деньги

Виктория Колтунова рассказала, что все произошло 23 января. На улице Филатова: трое людей затащили 51-летнего Максима Колтунова в автобус и начали бить.

По словам журналистки, ее сына повезли на Заньковецкую, где расположен приемный пункт. Один из них вышел, а когда вернулся – автобус развернулся и поехал в райотдел.

Максим обрадовался, он думал, сейчас в полиции он покажет, что в Дие, в Резерве все документы есть, что у него на руках инвалиды. Но повезли его в Суворовский военкомат,

– объяснила женщина.

Мужчины сначала говорили ему звонить маме, чтобы она "деньги привезла", или идти в военкомат. Максим сказал, что денег у мамы нет, поэтому уже в военкомате у него проверили Резерв+ и сказали, что он им не нужен, ведь у него "там куча инвалидов, еще астма".

После этого его приказали "выбросить на улицу". После этого мужчину вывезли за город, а по дороге его били до потери сознания, после чего выбросили прямо на дороге.

Сейчас он находится в больнице. У него сломаны три ребра, проколото легкое, ушиб селезенки и сотрясение мозга. Мужчине сделали операцию, впереди еще одна. Виктория Колтунова писала заявление в полицию, однако его не приняли. По ее словам, после этого также звонили из ТЦК и говорили, что "перегнули палку" и извинялись.

Что сказали в ТЦК

В Одесском ТЦК заявили, что по факту избиения Максима Колтунова продолжается служебная проверка. Для этого создали специальную комиссию, которая уже собирает доказательства и опрашивает свидетелей.

Если изложенные факты подтвердятся, руководство РТЦК и СП предоставит всю необходимую поддержку правоохранительным органам для объективного расследования этого инцидента,

– говорится в сообщении.

Также в ТЦК категорически осудили любые проявления насилия или поведение, унижающее человеческое достоинство. Там отметили, что для них это одна из важнейших ценностей, которой должны придерживаться все без исключения.

Каждый военнослужащий или сотрудник ТЦК должен действовать исключительно в рамках закона, соблюдая Кодекс поведения военнослужащего и прав человека. Любые случаи нарушения этих принципов недопустимы и влекут за собой ответственность,

– добавили в ТЦК.

Для предотвращения подобных инцидентов принимают меры. С личным составом проводят обучение по вопросам соблюдения прав человека и внедрены дополнительные механизмы внутреннего контроля.