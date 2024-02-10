Местные власти убеждены, что конфликт спровоцировал фейк. Говорится о ложной информации о приезде в поселок представителей военкомата.

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Как прокомментировало эту ситуацию местное руководство

Председатель Космацкой общины Дмитрий Мохначук сообщил, что против так называемых "работников ТЦК собралось около сотни людей, среди которых было много женщин. Местные власти пытались успокоить возмущенных граждан.

Впрочем, успокоить разъяренную толпу удалось лишь после приезда начальника полиции.

Почему они перекрывали дорогу? Там в местную группу (соцсети – 24 Канал) кто-то бросил сообщение, что едут 6 машин с ТЦК, но это было фейком. Несмотря на это, женщины сбежались, потому что очень много машин едет вылавливать мужчин. Мы об этом ничего не знали. Для руководства общины это настоящий шок,

– рассказал Мохначук.

По его словам, подобных случаев раньше никогда не было, а таких разъяренных настроений среди жителей общины не наблюдалось.

В то же время он отметил, что по прибытии на место происшествия, то матери с ребенком, на которых агрессивно набросились местные, уже не было. Люди же возмущаются, что это якобы была провокация.

Председатель общины также добавил, что вчера, 9 февраля, местные депутаты собирались и обсуждали этот неприятный инцидент. Сейчас они планируют провести еще ряд встреч с представителями полиции и районной администрации.

Личное отношение чиновника к этой ситуации

Мохначук заметил, что лично он достаточно категорично относится к этому инциденту.

Так, я знаю, что людям накипело, но такое спровоцировать. Кто это спровоцировал, пусть разбираются спецслужбы,

– добавил он.

Чиновник также подчеркнул, что с начала войны с Космацкой общины на фронте пошли служить около сотни человек. Известно, что уже погибли шесть бойцов. По состоянию на сейчас на передовой оборону держат более 60 военных из Космацкой территориальной общины.

Причастны ли российские спецслужбы

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности объяснили, что так называемая "антимобилизационная истерия" в соцсетях является следствием работы российских спецслужб. Беспорядки в Космаче были вызваны фейковыми сообщениями о том, что планируется раздача повесток приезжими женщинами.

Антимобилизационная истерия в соцсетях инспирирована российскими спецслужбами. Их цель – раскол украинского общества и дестабилизация украинского тыла. Мобилизация – жизненно необходимый процесс. Без достаточного количества личного состава на фронте невозможно сдержать российский натиск,

– отметили в Центре.

В частности, специалисты отметили, что главной целью России является полное уничтожение Украины. Впрочем, чтобы достичь этого оккупантам сначала необходима военная победа.

По факту избиения правоохранители начали уголовное производство по статье о хулиганстве, совершенное группой лиц.

Что известно об инциденте: основное