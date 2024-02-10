Місцева влада переконана, що конфлікт спровокував фейк. Мовиться про неправдиву інформацію щодо приїзду до селища представників військкомату.

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Як прокоментувало цю ситуацію місцеве керівництво

Голова Космацької громади Дмитро Мохначук повідомив, що проти так званих "працівників ТЦК зібралося близько сотні людей, серед яких було багато жінок. Місцева влада намагалася заспокоїти обурених громадян.

Втім, заспокоїти розлючений натовп вдалося лише після приїзду начальника поліції.

Чому вони перекривали дорогу? Там у місцеву групу (соцмережі – 24 Канал) хтось кинув повідомлення, що їдуть 6 машин з ТЦК, але це було фейком. Попри це, жінки збіглись, бо наче дуже багато машин їде виловлювати чоловіків. Ми про це нічого не знали. Для керівництва громади це справжній шок,

– розповів Мохначук.

За його словами, подібних випадків раніше ніколи не було, а таких розлючених настроїв серед мешканців громади не спостерігалося.

Водночас він зазначив, що після прибуття на місце події, то матері з дитиною, на яких агресивно накинулися місцеві, вже не було. Люди ж обурюються, що це буцімто була провокація.

Голова громади також додав, що вчора, 9 лютого, місцеві депутати збирались і обговорювали цей неприємний інцидент. Наразі вони планують провести ще ряд зустрічей з представниками поліції та районної адміністрації.

Особисте ставлення посадовця до цієї ситуації

Мохначук зауважив, що особисто він досить категорично ставиться до цього інциденту.

Так, я знаю, що людям накипіло, але таке спровокувати. Хто це спровокував, нехай розбираються спецслужби,

– додав він.

Посадовець також підкреслив, що від початку війни з Космацької громади на фронті пішли служити близько сотні людей. Відомо, що вже загинули шість бійців. Станом на зараз на передовій оборону тримають понад 60 військових з Космацької територіальної громади.

Чи причетні російські спецслужби

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки пояснили, що так звана "антимобілізаційна істерія" у соцмережах є наслідком роботи російських спецслужб. Заворушення у Космачі були спричинені фейковими повідомленнями про те, що планується роздача повісток приїжджими жінками.

Антимобілізаційна істерія в соцмережах інспірована російськими спецслужбами. Їх мета – розкол українського суспільства та дестабілізація українського тилу. Мобілізація – життєво необхідний процес. Без достатньої кількості особового складу на фронті неможливо стримати російський натиск,

– наголосили у Центрі.

Зокрема, фахівці зауважили, що головною метою Росії є повне знищення України. Втім, аби досягти цього окупантам спершу необхідна воєнна перемога.

За фактом побиття правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею про хуліганство, вчинене групою осіб.

Що відомо про інцидент: основне