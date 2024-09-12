Избиение мужчины с бронированием в Виннице: подозреваемой не разрешили вернуться на работу в ТЦК

В четверг, 10 апреля, суд рассмотрел апелляционную жалобу об отстранении от должности заместителя начальника мобилизационного отделения местного ТЦК. Женщину подозревают в превышении служебных полномочий.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Винницкий апелляционный суд. Он оставил в силе решение Винницкого городского суда от 27 марта.

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Что известно о деле

Напомним, суд первой инстанции постановил отстранить подозреваемую от должности сроком на 2 месяца в рамках досудебного расследования.

Инцидент произошел еще 12 сентября 2024 года. По данным ГБР, в ТЦК пришел человек, получивший повестку. Он имел действующее бронирование, поскольку работал на предприятии критической инфраструктуры.

Заместитель руководителя якобы была недовольна его поведением и начала принуждать к подписанию анкеты военнообязанного и отказа от бронирования.

"После того как мужчина не согласился на такие действия, она ударила его по голове, а потом начала душить", – сообщили в ведомстве. Кроме того, подчиненный чиновницы нанес потерпевшему не менее 3 ударов кулаками в лицо и голову.

Пострадавший получил ушиб головного мозга, синяки и ссадины. Он не подписал никаких документов и обратился в ГБР.

К слову, 9 апреля в Житомире между гражданским и представителями ТЦК произошел конфликт. В структуре заявили, что мужчина 1999 года рождения применил против служащих перцовый баллончик и пытался убежать.