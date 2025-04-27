В Киеве избили 16-летнюю девушку: полиция проводит расследование
- В Киеве 16-летнюю девушку избил ее бывший парень. Это произошло в начале апреля в Шевченковском районе.
- Сейчас полиция проводит расследование. Начато уголовное производство.
В начале апреля в Шевченковском районе Киева избили 16-летнюю девушку. Начато уголовное производство.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киева.
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В Киеве избили несовершеннолетнюю
Досудебное расследование установило, что в начале апреля этого года 16-летняя местная жительница вместе со знакомыми отдыхала в квартире друзей. Компания употребляла спиртные напитки.
Среди присутствующих был и 20-летний бывший парень пострадавшей. По данным полиции, во время отдыха у них произошел конфликт. Парень избил несовершеннолетнюю.
Полиция начала уголовное производство по части 1 статьи 125 "Умышленное тяжкое телесное повреждение".
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Чтобы установить тяжесть телесных повреждений, потерпевшую направили на судебно-медицинскую экспертизу. Сейчас продолжаются следственные действия, допросы свидетелей и очевидцев происшествия.
Также решается вопрос о сообщении парню о подозрении.