В Киеве избили 16-летнюю девушку: полиция проводит расследование

В начале апреля в Шевченковском районе Киева избили 16-летнюю девушку. Начато уголовное производство.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киева.

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В Киеве избили несовершеннолетнюю

Досудебное расследование установило, что в начале апреля этого года 16-летняя местная жительница вместе со знакомыми отдыхала в квартире друзей. Компания употребляла спиртные напитки.

Среди присутствующих был и 20-летний бывший парень пострадавшей. По данным полиции, во время отдыха у них произошел конфликт. Парень избил несовершеннолетнюю.

Полиция начала уголовное производство по части 1 статьи 125 "Умышленное тяжкое телесное повреждение".

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Чтобы установить тяжесть телесных повреждений, потерпевшую направили на судебно-медицинскую экспертизу. Сейчас продолжаются следственные действия, допросы свидетелей и очевидцев происшествия.

Также решается вопрос о сообщении парню о подозрении.